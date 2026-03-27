Paremman politiikan aikakauslehti

Lue tästä uusin näköislehti

Näköislehti ilmestyy verkossa noin viikon painetun lehden jälkeen. 

Vuonna 2026 ilmestyy neljä numeroa:

  • Numero 1/26 27. maaliskuuta 2026
  • Numero 2/26 22. toukokuuta 2026
  • Numero 3/26 9. lokakuuta 2026
  • Numero 4/26 18. joulukuuta 2026

Näköislehtiarkistot

1/2021 alkaen

Tuoreimmat näköislehdet tammikuusta 2021 alkaen löydät Lukusali-palvelusta. Siirry lukemaan kuvaketta klikkaamalla.

6/2016–12/2020

Näköislehdet kesäkuusta 2016 joulukuuhun 2020 löytyvät Nykypäivän omasta arkistosta. Siirry lukemaan kuvaketta klikkaamalla.

Tätä vanhemmat lehdet on talletettuna Porvarillisen Työn Arkistoon. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä toimitukseen.

Mediatiedot

Nykypäivä ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on hyvä kanava tavoittaa maksukykyinen ja laadukas lukijakunta.

Nykypäivän lukijakunnassa korostuvat erityisesti korkeasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt ja johtotehtävissä toimivat hyvätuloiset ja aktiiviset kansalaiset.

Lehden lukijat ovat kulttuurin, matkustamisen sekä laatutuotteiden ja palvelujen suurkuluttajia. Ilmoituseuroille saa hyvän vastineen markkinoimalla Nykypäivässä esimerkiksi laatuautoja, arvokoruja ja -kelloja, erilaisia hyväntekeväisyys-, kulttuuri- ja matkailupalveluja sekä arvoasumiseen ja rahoitukseen liittyviä tuotteita. Ilmoittajamme ovat todenneet myös, että lukijoille räätälöidyt mainokset toimivat Nykypäivässä erityisen hyvin.

Nykypäivässä ilmoitukset huomataan tehokkaasti keskimääräistä vähäisemmän muun mediahälyn ansiosta.

Ilmoitusmyynti: ilmoitukset@nykypaiva.fi (Henriikka Pulli, 040 752 0986)
Huomaathan, että varaukset ovat sitovia.

Ilmestymisaikataulu vuonna 2026

Numero 1

  • Varaukset to 5.3.
  • Aineistot to 12.3.
  • Ilmestyy pe 27.3.

Numero 2

  • Varaukset to 30.4.
  • Aineistot to 7.5.
  • Ilmestyy pe 22.5.

Numero 3

  • Varaukset to 17.9.
  • Aineistot to 24.9.
  • Ilmestyy pe 9.10.

Numero 4

  • Varaukset to 26.11.
  • Aineistot to 3.12.
  • Ilmestyy pe 18.12.
1/1 kokosivu
2200 eur + alv
1/2 vaaka
900 eur + alv
1/2 pysty
900 eur + alv
1/4 pysty
450 eur + alv
2/1 aukeama:
3600 eur + alv

Huom. Jokaiseen ilmoituskokoon lisäksi + 5 mm leikkuuvarat joka reunalle.

Takakannen aineistoissa tulee ylös jättää 35 mm tyhjä tila osoitetta varten.

Painotapa: offset. Sidonta: stiftattu.

Nelivärikuvat cmyk-muodossa. Kuvan resoluutio 1/1 koossa vähintään 254 dpi. Väriprofiili: Iso Coated Fogra39.

Mediatoimistoalennus –15 %

Toistoalennus –10 %

Peruutukset

Jos ilmoitus perutaan varauspäivän jälkeen tai asiakas ei toimita aineistoa, lehti on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta ilmoituksen nettohinnan.

Vastuu virheistä

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli lehti ei jakeluteknisistä syistä ilmesty ajallaan, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 arkipäivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.

Toimituksen yhteystiedot

Kasperi Summanen

Päätoimittaja, toimitusjohtaja

Henriikka Pulli

Toimituspäällikkö, puh. 040 752 0986

osoite: Mannerheiminaukio, 00100 Helsinki
Toimituksen sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)nykypaiva.fi | Vaihteen numero: 020 748 8488

Kustantaja: Kansalliskustannus Oy

Leena Puntila, hallituksen puheenjohtaja

Laskutustiedot

Tilaajapalvelu

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta toimitukselle tai ilmoittaa osoitteenmuutoksesta. Jos olet kokoomuksen jäsen, voit tehdä muutoksen kokoomuksen jäsensivustolla.

Nykypäivän näköislehdet 2020

Nykypäivä 12/2020
Nykypäivä 8/2020
Nykypäivä 4/2020
Nykypäivä 11/2020
Nykypäivä 7/2020
Nykypäivä 3/2020
Nykypäivä 10/2020
Nykypäivä 6/2020
Nykypäivä 2/2020
Nykypäivä 9/2020
Nykypäivä 5/2020
Nykypäivä 1/2020

Nykypäivän näköislehdet 2019

Nykypäivä 12/2019
Nykypäivä 8/2019
Nykypäivä 4/2019
Nykypäivä 11/2019
Nykypäivä 7/2019
Nykypäivä 3/2019
Nykypäivä 10/2019
Nykypäivä 6/2019
Nykypäivä 2/2019
Nykypäivä 9/2019
Nykypäivä 5/2019
Nykypäivä 1/2019

Nykypäivän näköislehdet 2018

Nykypäivä 12/2018
Nykypäivä 8/2018
Nykypäivä 4/2018
Nykypäivä 11/2018
Nykypäivä 7/2018
Nykypäivä 3/2018
Nykypäivä 10/2018
Nykypäivä 6/2018
Nykypäivä 2/2018
Nykypäivä 9/2018
Nykypäivä 5/2018
Nykypäivä 1/2018

Nykypäivän näköislehdet 2017

Nykypäivä 12/2017
Nykypäivä 8/2017
Nykypäivä 4/2017
Nykypäivä 11/2017
Nykypäivä 7/2017
Nykypäivä 3/2017
Nykypäivä 10/2017
Nykypäivä 6/2017
Nykypäivä 2/2017
Nykypäivä 9/2017
Nykypäivä 5/2017
Nykypäivä 1/2017

Nykypäivän näköislehdet 2016

Nykypäivä 12/2016
Nykypäivä 8/2016
Nykypäivä 11/2016
Nykypäivä 7/2016
Nykypäivä 10/2016
Nykypäivä 6/2016
Nykypäivä 9/2016