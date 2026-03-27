Paremman politiikan aikakauslehti

Näköislehti ilmestyy verkossa noin viikon painetun lehden jälkeen.
Vuonna 2026 ilmestyy neljä numeroa:
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Numero 1/26 27. maaliskuuta 2026
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Numero 2/26 22. toukokuuta 2026
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Numero 3/26 9. lokakuuta 2026
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Numero 4/26 18. joulukuuta 2026
Näköislehtiarkistot
Mediatiedot
Nykypäivä ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on hyvä kanava tavoittaa maksukykyinen ja laadukas lukijakunta.
Nykypäivän lukijakunnassa korostuvat erityisesti korkeasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt ja johtotehtävissä toimivat hyvätuloiset ja aktiiviset kansalaiset.
Lehden lukijat ovat kulttuurin, matkustamisen sekä laatutuotteiden ja palvelujen suurkuluttajia. Ilmoituseuroille saa hyvän vastineen markkinoimalla Nykypäivässä esimerkiksi laatuautoja, arvokoruja ja -kelloja, erilaisia hyväntekeväisyys-, kulttuuri- ja matkailupalveluja sekä arvoasumiseen ja rahoitukseen liittyviä tuotteita. Ilmoittajamme ovat todenneet myös, että lukijoille räätälöidyt mainokset toimivat Nykypäivässä erityisen hyvin.
Nykypäivässä ilmoitukset huomataan tehokkaasti keskimääräistä vähäisemmän muun mediahälyn ansiosta.
Ilmoitusmyynti: ilmoitukset@nykypaiva.fi (Henriikka Pulli, 040 752 0986)
Huomaathan, että varaukset ovat sitovia.
Ilmestymisaikataulu vuonna 2026
Numero 1
- Varaukset to 5.3.
- Aineistot to 12.3.
- Ilmestyy pe 27.3.
Numero 2
- Varaukset to 30.4.
- Aineistot to 7.5.
- Ilmestyy pe 22.5.
Numero 3
- Varaukset to 17.9.
- Aineistot to 24.9.
- Ilmestyy pe 9.10.
Numero 4
- Varaukset to 26.11.
- Aineistot to 3.12.
- Ilmestyy pe 18.12.
Huom. Jokaiseen ilmoituskokoon lisäksi + 5 mm leikkuuvarat joka reunalle.
Takakannen aineistoissa tulee ylös jättää 35 mm tyhjä tila osoitetta varten.
Painotapa: offset. Sidonta: stiftattu.
Nelivärikuvat cmyk-muodossa. Kuvan resoluutio 1/1 koossa vähintään 254 dpi. Väriprofiili: Iso Coated Fogra39.
Mediatoimistoalennus –15 %
Toistoalennus –10 %
Peruutukset
Jos ilmoitus perutaan varauspäivän jälkeen tai asiakas ei toimita aineistoa, lehti on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta ilmoituksen nettohinnan.
Vastuu virheistä
Toimituksen yhteystiedot
Kasperi Summanen
Päätoimittaja, toimitusjohtaja
Henriikka Pulli
Toimituspäällikkö, puh. 040 752 0986
osoite: Mannerheiminaukio, 00100 Helsinki
Toimituksen sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)nykypaiva.fi | Vaihteen numero: 020 748 8488
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